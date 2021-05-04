Москва, , 07:54 — REGNUM Георгий Алексеевич Борисов (1911−1996) пошел на фронт добровольцем. После окончания полковой школы сержантского состава с мая 1943 года служил в звании сержанта командиром отделения 130-й отдельной разведывательной роты 149-й стрелковой дивизии в 3-й гвардейской армии.

Георгий Алексеевич Борисов

Став к зиме победного года уже старшим сержантом, был помощником командира взвода в той же роте.

10 февраля 1945 года, возглавив группу из 3 бойцов, Борисов проделал проход в минном поле врага и проник в его тыл к востоку от города Глогау (ныне Глогув, Польша). Он успешно разведал оборону и взял в плен унтер-офицера. Спустя несколько часов по тому же пути сержант провел в тыл немцам свой батальон, который, нанеся внезапный удар, способствовал выполнению боевой задачи полком.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года разведчик был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 8144).

Также за время войны Георгий Алексеевич награждался орденами Славы 3-й и 2-й степеней и медалью «За отвагу».

В декабре 1945 года Борисов демобилизовался. Вернулся в Челябинск, откуда дни войны отправился воевать. Работал сначала на Челябинском тракторном заводе, а затем в строительном тресте.

Читайте ранее в этом сюжете: Герои нашей войны: подвиг в 1941 году