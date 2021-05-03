Москва, 3 мая, 2021, 07:39 — ИА Регнум. Михаил Васильевич Грешилов (1912−2004) воевал с первых дней. Точнее, уже 28 июня старший лейтенант вывел свою подводную лодку М-35 («малютку») в первый боевой поход. Всего на ней он совершил 18 походов. Потопил, по одним сведениям, 2 судна (транспортный паром и танкер), причем паром с артиллерией (первый во время Великой Отечественной случай на Черном море). По другим — 4 судна.

Михаил Васильевич Грешилов

В октябре следующего года в звании капитана 3-го ранга был назначен командиром подводной лодки Щ-215 (знаменитой «щуки»), которая, как и М-35, входила в состав 1-й бригады подводных лодок Черноморского флота. В ходе последовавших 7 боевых походов он потопил, по одним сведениям, 1 транспорт и 1 быстроходную десантную баржу, по другим — 6 судов и кораблей неприятеля.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 года ставшему к этому времени уже гвардии капитаном 3-го ранга Грешилову было присвоено Звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2912).

Всего Михаил Васильевич выполнил 25 боевых походов, проведя в море 259 суток (второй показатель среди советских капитанов-подводников).

Войну Грешилов закончил командиром 5-го дивизиона подводных лодок. Затем учился в Военно-морской академии имени К. Е. Ворошилова, служил в звании капитана 1-го ранга, в числе прочего, заместителем начальника штаба военно-морской базы в Поти, в Управлении подводного плавания Генерального штаба ВМФ, преподавал в Военно-дипломатической академии. В 1959 году вышел в запас. Жил в Москве.