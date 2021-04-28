Новая Ладога, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM Первые выходные после длительных майских праздников в Ленинградской области обещают быть насыщенными. 15 и 16 мая в столице рыбного промысла региона — городе Новая Ладога — состоится фестиваль «Корюшка идет». Об этом 28 апреля сообщила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева.

Фестиваль «Корюшка идет!» в 2021 году пройдет в третий раз. Впервые его провели в 2019 году и с тех пор он стал традиционным «рыбным» мероприятием Ленобласти. «Зачином» Дня корюшки станет велопробег, который стартует 14 мая в городе Волхов и завершится в Новой Ладоге.

Как отметили организаторы, в этом году интерактивные мероприятия также пройдут на центральной городской улице Карла Маркса и парковой зоне Новой Ладоги. Здесь профессиональные педагоги по рисунку организуют мастер-классы для юных гостей фестиваля, учащихся художественных школ Волховского района. Увеличены площадки для детских игр. Подарком зрителям фестиваля станет «Водный парад» ─ его организуют воспитанники яхтенных школ из разных районов Ленинградской области.

«По просьбе местных жителей, в воскресенье (15 мая, — прим. ред.) будет организован концерт лучших коллективов Волховского района, а на новом скейт-парке, построенном в 2020 году, пройдут мастер-классы для молодежи», — рассказал режиссёр интерактивной программы Денис Солдатскин.

Кроме того, около 20 предприятий рыбохозяйственной отрасли Ленинградской области представят в «Рыбацкой деревне» фестиваля широкий ассортимент рыбной продукции, выловленной в бассейне Ладожского озера.

Начальник отдела развития рыбохозяйственного комплекса комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Наталья Тарасова уточнила, что в «Рыбацкой деревне» будет отдельно вынесена зона продажи охлажденной рыбы бассейна Ладожского озера и разнообразной живой рыбы.

«Вопрос проговаривался с нашими предприятиями, продажа будет без посредников, от производителей. Наценка будет минимальной», — заверила Тарасова.

Более того, на фестивале будет впервые представлен «Ленинградский торговый дом», который будет способствовать продвижению продукции местных производителей. Пройдут мастер-классы по приготовлению рыбы. Третий год подряд состоятся соревнования по рыбной ловле на кубок губернатора Ленобласти. Также состоится традиционный выпуск 3,5 тыс. экземпляров молоди сига в реку Волхов.

Не обойдется фестиваль без концертной программы. С 13:00 до 22:50, помимо детских коллективов, перед зрителями выступят известные отечественные музыканты. Так на сцену выйдут звезды российской эстрады — певица Анна Семенович и группа «Смысловые галлюцинации». Завершится фестиваль праздничным фейерверком, который прогремит с 22:50 до 23:00 мск.

Для удобства посетителей от Ладожского вокзала Петербурга и железнодорожного вокзала в Волхове будет организован трансфер, однако воспользоваться им можно будет, только предварительно зарегистрировавшись на сайте комитета по туризму или областной администрации. Для тех гостей, кто приедет на личном транспорте, будет организована парковка.

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