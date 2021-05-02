Москва, , 07:26 — REGNUM В советское время были популярны строки из поэмы ветерана войны Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом»:

Петр Афанасьевич Трайнин

Из одного металла льютМедаль за бой, медаль за труд

Петр Афанасьевич Трайнин (1909−1978) прожил жизнь в соответствии с этим девизом. Он воевал с сентября 1941 года. К 1943 году в звании старшины служил механиком-водителем танка 150-й танковой бригады в 60-й армии. Был тяжело ранен.

В бою 3 октября за село Страхолесье (Чернобыльский район) гусеницами раздавил 3 противотанковых орудия, 4 миномета, 5 огневых точек противника. Два дня спустя танк Петра Афанасьевича был серьезно поврежден, а из всего экипажа в живых остался лишь он один. Но старшина продолжал вести огонь по врагу, успешно отбив контратаку противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года Трайнину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 1829).

В 1946 году старшину демобилизовали и он вернулся в колхоз Галля-Арал (Самаркандская область), откуда его призвали. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1948 году за рекордный урожай зерновых Петр Афанасьевич был удостоен второго по значимости звания — Героя Социалистического Труда и медали Серп и Молот (№ 1823).

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