Тюмень, 28 апреля 2021, 17:10 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 45 случаев.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 апреля коронавирусом заразились 35 042 человека. Выздоровели 33 384 человека, скончались 463 пациента с COVID-19 (на три человека больше, чем днём ранее).