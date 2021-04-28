Вологда, , 17:04 — REGNUM С начала 2021 года в Вологодской области от отравления синтетическими наркотическими веществами опийной группы погибли десять человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, восемь из скончавшихся — жители областного центра. Среди погибших — мужчины и одна женщина в возрасте от 24 до 36 лет.

«Наркотик имеет отложенное действие, то есть эффект наступает в среднем через 15−20 минут. Были случаи, когда наркоман, не зная такой особенности, употреблял дополнительную дозу для ускорения начала наркотического эффекта, тем самым провоцировал летальный исход», — рассказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы МВД России заявил о снижении наркопотребления в стране.