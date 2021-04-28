Москва, , 17:03 — REGNUM Наложенный штраф в 12 млн долларов не является для Apple критичным, заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Он прокомментировал решение Федеральной антимонопольной службы России американскую корпорацию Apple на 906 млн рублей (или $12 млн).

«Причины наложения столь крупного штрафа банальны — ФАС РФ было установлено, что корпорация злоупотребляла доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS. В августе 2020 г. с соответствующим заявлением в ФАС обратилась отечественная структура «Лаборатория Касперского». После обращения ФАС признала нарушения со стороны Apple и корпорация обещала их устранить. Это — не первый пример вынесения крупных штрафов иностранным IT-компаниям. Например, в 2016 г. на 438 млн рублей была оштрафована корпорация Google, которая препятствовала установке приложений и сервисов других компаний на Android-устройства», — рассказал эксперт.

Шабанов уверен, что названная сумма денег не является критической для корпорации такого уровня как Apple.

«Это, скажем так, технические расходы. Во-вторых, у корпорации всегда остается возможность обжаловать решение ФАС РФ в российском суде, но вот пойдет ли она на такой шаг — большой вопрос», — отметил он.

Эксперт допустил новые штрафы в случае, если корпорация не будет устранять нарушения. При этом он считает, что у американской корпорации нет смысла ссориться с ФАС, так как Россия — очень большой и перспективный рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Apple намерена обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о наложении на неё штрафа в размере более $12 миллионов.

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