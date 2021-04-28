Ялта, Крым, , 16:57 — REGNUM Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» задержан в Ялте по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате которого бюджету города был причинён ущерб в почти 18 млн рублей. Об этом 28 апреля сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Оперативные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Предварительно установлено, что между МКУ «ЕДДС 112» Ялты в лице директора и коммерческой фирмой был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по созданию системы интеллектуального видеонаблюдения дворовых территорий города. Подрядчик должен был произвести поставку видеонаблюдения, монтаж и наладку четырех разных типов камер. По версии следствия, технические условия контракта по поставке и монтажу были нарушены, однако директор МКУ утвердил акт приемки товаров и выполненных работ. Ущерб, причиненный в результате этих действий бюджету Ялты, оценивается в сумму более 18,3 млн рублей.

Директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 112» задержан. Следователи ГСУ СКР совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю проводят необходимые мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного преступления. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении задержанного.