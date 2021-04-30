Москва, , 07:27 — REGNUM Петр Константинович Жуков (1914−1967) сражался на фронте с начала Великой Отечественной войны. Штурмовал Новороссийск, освобождал родной Краснодарский край.

Петр Константинович Жуков

В ноябре 1943 года в звании капитана командовал батальоном 1339-го стрелкового полка 318-й горнострелковой дивизии в 18-й армии.

1 ноября во время Керченско-Эльтигенской операции батальон Жукова первым высадился на побережье Керченского полуострова в районе поселка Эльтиген (ныне часть Керчи). Более шести суток под массированным вражеским артиллерийским минометным огнем и бомбардировками авиации он сражался с немецкими войсками. Так как из-за шторма снабжение десанта было затруднено, то красноармейцы группами проводили налеты с целью отбить оружие и боеприпасы у противника. Один из таких отрядов во главе с Петром Константиновичем успешно захватил минометную батарею противника и, развернув орудия, открыл огонь по нему. В результате батальону удалось прорвать оборону гитлеровцев и углубиться на два километра вперед.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года капитан был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 2185).

Также Жуков был награжден орденами Александра Невского и Отечественной войны 2-й степени.

После окончания войны капитан вышел в запас. Вернулся на родину, жил у брата в станице Темиргоевская. Работал директором мельницы, а затем инкубаторной станции.

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