Лондон, , 15:58 — REGNUM В Великобритании сотни невинных граждан пострадали из-за фатальной ошибки в программном обеспечении Horizon, которым на протяжении двадцати лет пользовалась британская почтовая компания Post Office. Об этом сообщает портал The Verge.

Специализированный софт Horizon, созданный в 1995 году британской ICL, единственным акционером которого несколько лет спустя стала японская Fujitsu, применялся для учёта всех продаж. Однако подсчёты программа вела неверно. Она указывала на недостачу денег, и сотрудники компании, «ответственные» за неё, попадали в тюрьму или лишались личных сбережений. А один человек даже свёл счёты с жизнью после того как на него «повесили» кражу почти 100 тысяч фунтов (почти 10,5 миллионов рублей).

В течение многих лет почтовую службу предупреждали о возможных ошибках её системы. Однако в компании были уверены в том, что Horizon работает безупречно и продолжали отрицать все неисправности с Horizon. Даже несмотря на доклад независимой лаборатории Second Sight о серьёзных проблемах программы в 2015 году, служба официально упорно настаивала, что всё в порядке.

В настоящее время компания Post Office призналась в том, что слишком непоколебимо верила в надёжность ПО Horizon и сейчас стремится исправить хотя бы те последствия этого, которые ещё можно исправить.

Добавим, что в апреле Королевский суд Лондона вынес 39 оправдательных приговоров в отношении сотрудников Post Office. Ранее все они были по ошибке осуждены за кражу денег у компании.