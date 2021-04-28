Санкт-Петербург, , 15:33 — REGNUM Вдова украинского музыканта Александра Юшко (Энди Картрайт) — Марина Кохал, обвиняемая в убийстве мужа, пробудет в СИЗО под следствием еще два месяца. Об этом 28 апреля сообщили в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30 июня», — сообщили в ОПС.

Сторона защиты просила суд избрать Кохал домашний арест или иную, не связанную с лишением свободы, меру.

Как сообщало ИА REGNUM, фрагменты тела 31-летнего Юшко были обнаружены 29 июля 2020 года в квартире одного из домов по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. В убийстве обвиняется его супруга Марина Кохал. По данным следствия, после убийства она расчленила тело и постаралась уничтожить улики, заявив, что муж якобы умер от передозировки наркотиков, а она захотела скрыть этот «неприглядный» факт.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемую в убийстве рэпера Картрайта признали вменяемой