Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге 28 апреля состоялся спуск на воду корабля противоминной обороны (ПМО) «Пётр Ильичёв» проекта 12 700.

СНСЗ Корабль «Петр Ильичев»

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, входящего в ОСК, после спуска на воду корабль встал к причалу завода для достроечных работ и швартовных испытаний. Передача «Петра Ильичёва» ВМФ России ожидается в конце 2021 года.

Корабли проекта 12 700 имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Корпуса такого типа значительно легче металлических, при этом прочнее и долговечнее.

Проект 12 700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз» (входит в ОСК). Корабли ПМО предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли ПМО нового поколения в ближайшей перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.