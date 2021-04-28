Омск, , 15:15 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков 28 апреля на пресс-конференции рассказал, на какие проекты регион планирует привлечь инфраструктурные кредиты.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, Бурков подчеркнул, что в послании президента РФ Федеральному собранию 21 апреля прозвучали очень важные направления для развития всех регионов.

«У нас 22 млрд рублей — коммерческие кредиты. Мы снизили кредитную ставку за три года с 9% до 6,23%. Но сейчас появляется возможность заменить на бюджетные кредиты, снизив платежи по процентам коммерческим банкам», — прокомментировал глава региона.

Он добавил, что Омской области потребуется привлечь инфраструктурные кредиты для таких проектов как строительство аэропорта «Омск-Федоровка» и Северного обхода.

Северный обход протяжённостью 62 км соединит федеральные трассы на Тюмень и Новосибирск. Выполнены предпроектные работы. Определено, что дорога будет четырёхполосной. Расчётная стоимость строительства — около 42 млрд рублей.

«Благодаря инфраструктурным кредитам у нас появляется возможность взять средства под невысокий процент на строительство этой дороги», — отметил Бурков.

В строительство аэропорта готовы вложиться два инвестора. В настоящее время нужно найти деньги на строительство аэронавигационных систем и взлётно-посадочной полосы.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию 21 апреля. Особое внимание он уделил социальной сфере, поддержке развития субъектов РФ.

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