Москва, , 15:10 — REGNUM Экс-председатель правления пермского «Экопромбанка» Андрей Туев, обвиняемый в растрате и злоупотреблении полномочиями, выдан российской стороне властями Кипра. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Туев находился в международном розыске, на Кипре его задержали в 2016 году. Российского гражданина доставят в Москву под спецконвоем.

Следствие полагает, что в 2013 году Туев заключил с подставной организацией кредитный договор без обеспечения, что повлекло ущерб для «Экопромбанка» свыше 240 млн рублей. Махинации с другим кредитным договором привели к потере ещё 260 млн рублей, в результате банк был объявлен банкротом и ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России лишил пермский «Экопромбанк» лицензии в августе 2014 года.

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