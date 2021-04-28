Москва, , 14:51 — REGNUM Российский перспективный многоразовый пилотируемый космический корабль «Орлёнок», который разрабатывается в РКК «Энергия», так же как и корабль «Орёл» будет возвращаться на Землю в район посадки под Оренбургом. Об этом 28 апреля сообщил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

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Как пояснил Мухамеджанов в беседе с ТАСС, изначально было выбрано четыре локации — вблизи Оренбурга, Орска, Энгельса и Рубцовска. Однако полностью предъявляемым требованиям соответствовали территории в районах Оренбурга и Рубцовска, но последний был расположен дальше от места, куда необходимо будет доставить корабль.

«Корабли «Орел» и «Орлёнок» будут иметь общий район посадки, расположенный в районе Оренбурга, — добавил руководитель центра. — Ближайшие населенные пункты — сёла Крючковка, Буранычи, Старицкое, Цветочное».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно документам Роскосмоса, штатный район посадки возвращаемого аппарата пилотируемого космического корабля «Орёл» будет расположен в Беляевском районе Оренбургской области в 64,5 километра к юго-востоку от Оренбурга.

В штатном районе посадки Роскосмос создаст специальный комплекс для первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого корабля. Планируется, что это место будет использоваться для посадки «Орла» как при орбитальный полётах, так и при миссиях за пределы околоземной орбиты.

Напомним, корабль «Орлёнок» в отличие от четырёхместного «Орла» будет более лёгким и рассчитан на двух человек. Впервые корабль будет запущен ближе к 2028 году в рамках лётной программы к Луне.