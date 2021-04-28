Иерусалим, , 14:37 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил решение правительства о назначении своего однопартийца из «Ликуда», Офира Акуниса, на пост министра юстиции. Эта должность передана Бени Ганцу, сообщает Jerusalem Post 28 апреля.

На смену решения премьер-министру понадобилось несколько часов, еще накануне он был решительно против того, чтобы отдать эту должность в переходном правительстве лидеру «Кахоль-Лаван» Ганцу.

Ганц в мае 2020 года был назначен министром обороны, это бывший Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля.

Накануне заседание правительства Израиля обернулось скандалом, так как большинство министров приняло кандидатуру Акуниса, но юридический советник правительства счел это назначение незаконным, объясняя, что оно противоречит и коалиционному соглашению, и основному закону о паритетном правительстве, принятому в 2020 году. По решению Верховного суда Израиля назначение Акуниса было заморожено.