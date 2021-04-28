Москва, , 12:40 — REGNUM Финансирование госпрограммы по обновлению подвижного состава следует увеличить в десять раз. Об этом 28 апреля заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

В рамках подготовки отчёта правительства РФ проходят встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителей фракций Госдумы.

Неверов отметил, что ежегодно в программе участвует 13−14 регионов, хотя подаются заявки от 70 регионов. По его словам, в большинстве муниципалитетов общественный транспорт находится, «в плачевном состоянии».

«Особенно трамваи, троллейбусы, и, конечно, автобусы. У муниципалитетов средств на обновление подвижного состава практически нет», — сказал Неверов.

Он заявил, что фракция предлагает увеличить финансирование программы из федерального бюджета в десять раз. По словам Неверова, это окажет поддержку российскому автопрому.

«Сегодня наша промышленность производит трамваи, троллейбусы, автобусы практически мирового уровня», — сказал он.