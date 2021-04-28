Москва, , 12:46 — REGNUM Снятие российского флага со стола российской шашистки Тамары Тансыккужиной во время матча на чемпионате мира в Польше стало возмутительным инцидентом. Об этом вице-президент Федерации шашек России Олег Дашков заявил 28 апреля изданию «Чемпионат».

По его словам, в федерации в настоящее время решают, как поступить. Возникла нестандартная ситуация, скоропалительные решения при этом недопустимы, но и без реакции инцидент оставить нельзя.

«Моё личное мнение — это, конечно, возмутительно. А официальная позиция будет позже», — сказал Дашков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля в Польше прошёл матч за титул чемпионки мира по международным шашкам, в нём от России выступила Тамара Тансыккужина, а от Польши — Наталия Садовская. Во время игры к столу подошёл мужчина и убрал с него российский флаг.

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