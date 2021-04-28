Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 28 апреля одобрило в первом чтении законопроект о наказах избирателей для кандидатов в городской парламент и будущих депутатов, внесённый фракцией «Единая Россия».

Дарья Драй ИА REGNUM Законадательное собрание СПб

Наказы, составленные в письменной форме, будут в обязательном порядке регистрироваться для последующего рассмотрения в Законодательном собрании, если тот или иной кандидат стал депутатом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Результаты рассмотрения наказов избирателей будут публиковаться на сайте ЗакСа.

По словам спикера Заксобрания, единоросса Вячеслава Макарова, этот законопроект в год выборов должен стать «прививкой от популизма».

Глава комитета Заксобрания по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия») поддержал эту мысль спикера, полагая, что новый закон избавит Заксобрание от невыполнимых обещаний и кандидатов, которые их раздают в период выборов. В то же время он подчеркнул, что ответственность за невыполнение наказов избирателей может быть только политической, в ходе следующих выборов, поскольку никакого механизма наказания или отзыва депутата за невыполненные обещания законопроект не содержит, ибо это вошло бы в противоречие с федеральными нормами о депутатской деятельности.

Оппозиционные депутаты Заксобрания раскритиковали документ единороссов, напомнив, что одним из главных наказов избирателей, начиная с 2018 года, является возвращение прежнего возраста выхода на пенсию, однако все предложения рассмотреть в Заксобрании этот вопрос и выйти с законодательной инициативой в Госдуму блокируются единороссами. Поэтому новый законопроект оппозиционеры посчитали элементом предвыборного пиара «ЕР» и способом воздействия на депутатов от меньшинства, которые по объективным причинам не смогут добиться выполнения полученных наказов.

Принятие законопроекта в первом чтении поддержали 37 депутатов, восемь проголосовали против, один депутат воздержался.