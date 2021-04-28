Москва, 28 апреля, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным предложил создать рабочую группу по вопросам сбалансированности бюджетов регионов.

Константин Горбатов. Провинция. 1934

«Страна имеет федеративное устройство, разная ситуация в регионах, но мы должны делать все, чтобы независимо от того, где человек живет — в Москве, на Камчатке, в Кургане, в Адыгее, — чувствовали себя одинаково, чтобы качество медицинских услуг было одинаково, качество образования, общественны транспорт был эффективным и многие другие вопросы решались», — отметил Володин в эфире «Россия 24».

Он поблагодарил Мишустина за то, что премьер-министр нашел время посетить все десять регионов, которые депутаты предложили как регионы, требующие дополнительной помощи.

«Учитывая, что у нас есть форматы, показывающие свою эффективность, давайте создадим рабочую группу, которая займется конкретно этим вопросом», — сказал спикер Госдумы.

«Это наша страна, это наша территория и мы должны делать все, чтобы она развивалась, в этой связи было бы правильно, чтобы программы, которые правительство реализует, посмотреть в двух плоскостях. Есть регионы — доноры, есть регионы — реципиенты. Допустим, мы будем обсуждать тему, связанную с обновлением общественного транспорта, есть регионы, которым бюджет позволяет самим закупать и автобусы, троллейбусы, трамваи. А есть регионы, которые не могут себе этого позволить… Если брать троллейбус — 24 млн, автобус тоже недешевый. Вот для регионов-реципиентов должна быть поддержка, должен быть приоритет не только в вопросах, когда мы обсуждаем дотации и финансовую помощь, это должно пронизывать все ведомства, все министерства, с тем, чтобы люди, проживая в территориях, где нет нефти, газа, где нет такой деловой активности, как в Москве, понимали, что поддержка будет», — отметил Володин.

Важно, чтобы люди оставались жить у себя на родине, уверен парламентарий.

«Они могут себя реализовать, их жизнь будет такой же комфортной, как в Москве, — мы такую планку должны ставить и понимать, что это задача поставлена президентом», — заявил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в рамках бюджетного процесса в конце 2019 года приняла закон о поддержке десяти наиболее отстающих в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, Псковской и Курганской областей, Республики Алтай и Алтайского края, Адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чувашии и Калмыкии. Для придания импульса в развитии этих субъектов РФ были созданы отдельные программы социально-экономического развития.