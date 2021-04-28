Красноярск, 28 апреля, 2021, 11:28 — ИА Регнум. Красноярская полиция просит помощи в установлении личности мужчины, с которым общался пропавший без вести восьмилетний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в ГУ МВД по Красноярскому краю.

24.мвд.рф Полиция просит помощи в установлении личности мужчины

В Красноярске продолжаются поиски пропавшего ребёнка. Полицейские отсмотрели видеозаписи с камер наблюдения по маршруту возможного следования мальчика. На одной из записей видно, что ребёнок общается с неизвестным мужчиной.

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Полицейские просят помощи в установлении личности мужчины, попавшего на видео.

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Как сообщало ИА REGNUM, жительница Красноярска заявила в полицию о пропаже сына вечером 27 апреля. По её словам, мальчик ушёл около 15:00 по местному времени и не вернулся. В его поисках принимают участие сотрудники полиции, Следственного комитета, волонтёры. Возбуждено уголовное дело.