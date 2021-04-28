Красноярск, , 06:19 — REGNUM Полиция Красноярска разыскивает пропавшего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Личный состав городской полиции поднят по тревоге на поиски восьмилетнего мальчика. Сообщение от матери о пропаже сына поступило в дежурную часть вечером 27 апреля.

По словам женщины, её сын ушёл около 15:00 по местному времени и до сих пор не вернулся. Созданы поисковые группы, в которые также вошли волонтёры. Ориентировка на ребёнка разослана всем нарядам полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кызыле (Тува) полицейские разыскали пропавшую без вести несовершеннолетнюю девочку.

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