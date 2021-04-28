Калуга, 28 апреля, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 28 апреля подписал постановление, согласно которому из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе режим повышенной готовности продлевается до 31 мая. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Admoblkaluga.ru В Калужской области продлён масочный режим

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Документ внёс изменения в постановление от 17 марта, по которому режим повышенной готовности продлевался до 30 апреля. В соответствии с установленным режимом, граждане будут обязаны находиться в общественных местах в защитных масках

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 897 человек. От осложнений, вызванных COVID-19, в регионе скончались 311 человек.