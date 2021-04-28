Кызыл, , 10:37 — REGNUM Власти столицы Тувы Кызыла откроют дополнительные пункты вакцинации на майских праздниках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, с 1 по 5 мая не выезжая далеко смогут привиться жители дачных обществ.

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Так, пункты будут развёрнуты на территории автостоянки, на конечной остановке общественного транспорта, в двух магазинах. Также продолжат работу в прежнем режиме пункты вакцинации в ряде торговых центре, на сельскохозяйственном рынке, в центре занятости и медицинских учреждениях.

«При обращении в пункт вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Призываем жителей дачных обществ пройти вакцинацию, тем самым защитить себя от COVID-19», — добавили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уже бывший министр здравоохранения республики Артыш Сат предложил вручать подарки лицам старше 60 лет, прошедшим вакцинацию от COVID-19.

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