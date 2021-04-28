Санкт-Петербург, 28 апреля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга еще долго будут помнить апрель 2021 году, который под свой финал оказался… снежным. По словам автомобилистов, из-за того, что многие владельцы машин успели «переобуться» с зимней на летнюю резину, на дорогах города и Ленинградской области происходит много случаев ДТП.

Vk.com/spb_today В Петергофе в конце апреля выпал снег (цитата группы «ВК» «ДТП и ЧП в СПб», Елена В.)

Как сообщил пользователь соцсети Михаил Д., за Ропшей в Ломоносовском районе Ленобласти скользко, и приложил фото съехавшей в кювет машины.

Vk.com/spb_today За деревней Ропша в Ленобласти зима и скользко (цитата группы «ВК» «ДТП и ЧП в СПб», Михаил Д.)

«Переобуваться надо в мае всегда, запомните», — отреагировал пользователь Сергей А.

«Раньше и без шипов ездили и все норм было, а тут надо за соточку по снегу пройтись и лежать потом в поле и жаловаться, странный народ», — указал Павел Н.

По словам пользователей соцсетей, с самого утра, а в некоторых районах с ночи, снег идет в Гатчинском, Ломоносовском, Лужском районах. В Петербурге — в Красном Селе, Петергофе.

Vk.com/spb_today В Петергофе в конце апреля выпал снег (цитата группы «ВК» «ДТП и ЧП в СПб», Елена В.)

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, по-настоящему весенней погоды не стоит ожидать ни до конца апреля, ни в первую половину майских праздников. Температура воздуха всё это время будет низкой.

«Утром, в наиболее холодное время, когда температура низкая, идет снег, но это отдельные заряды. Главное, что это ненадолго», — обнадёжил синоптик.

Vk.com/spb_today Снег в Ломоносовском районе Ленобласти (цитата группы «ВК» «ДТП и ЧП в СПб», Александр П.)

Ближе к середине дня в среду, 28 апреля, выглянет солнце и температура воздуха поднимется до +6 градусов. Однако и 29 апреля жители Петербурге и Ленобласти смогут наблюдать снег.

«Постепенно будет потеплее. Завтра, в четверг 29 апреля, будет +8 градусов, в пятницу, 30 апреля, +10 градусов. Сейчас такая холодная масса, поэтому будет прогревать только солнце. Надеюсь, 30 апреля будет переломным, после которого будет чаще показываться солнце, — отметил Александр Колесов. — В первую половину майских праздников будет до +10 градусов, не выше. Думаю, что потепление может быть во второй половине майских праздников».