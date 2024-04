Москва, 28 апреля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. ДОКУМЕНТ

Пименов Юрий Иванович. «Искусство интриги» Афиша. 1935

Пояснение по поводу поступившего на имя президента Российской Федерации В. В. Путина «Открытого письма о незаконных претензиях со стороны потомков Российского Императорского Дома М. В. Романовой и её сына Г. Прусского»

В связи с появлением «Открытого письма о незаконных претензиях со стороны потомков Российского императорского дома М. В. Романовой и её сына Г. Прусского», направленного на имя президента Российской Федерации В. В. Путина, необходимо сообщить нижеследующее:

Данное «Открытое письмо» является попыткой нанести ущерб чести, достоинству, доброму имени и репутации Российского императорского дома Романовых путем распространения информации, не соответствующей действительности.

Его авторы никем не уполномочены выступать от имени «ревнителей Истории России» и «потомков исторических родов России». Всё высказанное в письме является их личным оценочным мнением, не основанным на реальных фактах.

Никаких ссылок на правовые акты и исторические источники в письме не приводится.

Никаких примеров фальсификации истории России сторонниками Российского императорского дома авторы письма также не приводят, а сами допустили ряд очевидных фальсификаций.

Российский императорский дом Романовых, возглавляемый ныне великой княгиней Марией Владимировной, является исторической институцией, то есть корпорацией, имеющей несомненную преемственность с момента своего возникновения и осуществляющей деятельность по своим внутренним историческим правовым установлениям и традициям. Его статус основан на историческом династическом праве и признан другими императорскими и королевскими домами мира (в том числе царствующими), Русской православной церковью и другими традиционными конфессиями, Российским дворянским собранием и авторитетными зарубежными аристократическими и научными организациями. С официальными актами, свидетельствующими об этом признании, можно ознакомиться на сайте Российского императорского дома: http://imperialhouse.ru/rus/history/archive.html

Великий князь Георгий Михайлович является членом Российского императорского дома, а не Прусского королевского дома, точно так же, как, например, наследник Великобританского престола Принц Уэльский Чарльз является членом Виндзорского королевского дома, а не Греческой и Датской династии, к которой по рождению принадлежал его отец. Это общепринятая практика всех царственных домов, допускающих наследование по женской линии. Следует также отметить, что уже начиная с Петра III (царствовал в 1761—1762) все императоры России и главы императорского дома послереволюционного периода являются потомками дома Романовых по женской линии, от дочери Петра I Великого цесаревны Анны и герцога Карла-Фридриха Голштейн-Готторпского.

Прадед великого князя Георгия Михайловича великий князь Кирилл Владимирович не был и не мог быть лишен права престолонаследия вследствие своего брака, первоначально недозволенного императором Николаем II. Вопрос о возможности этого, действительно, обсуждался, но Особое совещание, учрежденное императором Николаем II, информировало его: «Устранение Верховной властью хотя бы и преслушного воле Монаршей Члена Им (ператорской) Фамилии, без его на то согласия, от прав на престолонаследие, — говорилось в мнении большинства, — должно поколебать незыблемость коренного закона Империи о порядке наследия престола. Всякое же прикосновение к твердости этого закона, являющегося основой наследственной монархии, может в будущем явиться причиною глубоких народных волнений, привести к раздорам в Императорском Доме и подорвать крепость и силу династического начала» (Мемория высочайше учрежденного Особого совещания для обсуждения вопросов, касающихся устранения его императорского высочества великого князя Кирилла Владимировича от престолонаследия (заседание 29 января 1907 г.) (ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 2139, лл. 119−127)).

В том же 1907 году император Николай II своим именным указом от 15 июля признал брак великого князя Кирилла Владимировича, и с этого момента не только он, но и его супруга и потомство обладали всеми правами, принадлежащими членам Российского императорского дома.

Великий князь Кирилл Владимирович в марте 1917 года не «отказался от своих прав на престол», а «присоединился к мыслям, выраженным в акте великого князя Михаила Александровича», который не отказался от своих прав, а отложил принятие верховной власти до решения Учредительного собрания о форме правления. 1 марта 1917 года великий князь Кирилл Владимирович явился в Государственную думу во главе Гвардейского экипажа, пытаясь осуществить совместный с великим князем Павлом Александровичем план, чтобы «всячески, всеми способами сохранить Ники (т. е. императору Николаю II. — А. З.) престол» (Переписка великого князя Павла Александровича с великим князем Кириллом Владимировичем (ГАРФ, ф. 601, оп. 1, д. 2098)).

«На верность революционным властям» великий князь Кирилл Владимирович не присягал, а напротив, счёл невозможным продолжение службы после отречения и ареста императора Николая II и подал в отставку 8 марта 1917 года.

Великая княгиня Виктория Феодоровна не была «почётной гостьей на съездах НСДАП». Она имела краткое общение с А. Гитлером в самом начале зарождения национал-социализма, когда его бесчеловечная и антихристианская сущность ещё не проявилась, и многие интересовались этим течением как возможной альтернативой и капитализму, и коммунизму. После «Пивного путча» 1923 г. и публикации книги А. Гитлера «Майн кампф» и других программных сочинений и деклараций нацизма, содержащих расистские, ксенофобские, антихристианские и, кроме всего прочего, антимонархические идеи, никакого сотрудничества с НСДАП у Российского императорского дома не было.

Великий князь Владимир Кириллович не призывал русскую эмиграцию «сплотиться под знаменами» нацистской Германии. Обращение главы Российского императорского дома ко всем соотечественникам (а не только к эмиграции) от 26 июня 1941 года носило антикоммунистический, но при этом патриотический характер. Это сразу поняли нацистские власти, которые в лице министра иностранных дел III Рейха И. фон Риббентропа запретили его распространение под угрозой ареста и интернирования Владимира Кирилловича (Documents on German Foreign Policy.1918−1945. From the Archives of the German Foreign Office. Series D:1937−1945. Vol. XIII. P. 92−93.

https://archive.org/stream/DocumentsOnGermanForeignPolicy-SeriesD-VolumeXiii-June23-/DocumentsOnGermanForeignPolicy-SeriesD-VolumeXiii-June23-December111941_djvu.txt ).

В своем надгробном слове при отпевании великого князя Владимира Кирилловича в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 29 апреля 1992 года святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II, в частности, отметил: «Характерно, что во время Второй мировой войны, находясь во Франции, Владимир Кириллович установил связь с немецкими офицерами, оппозиционно настроенными к фашистскому режиму, и благодаря этому деятельно помогал советским военнопленным. В 1944 году последовали его арест и депортация в Германию» (Алексий II, патриарх Московский и всея Руси. Слово перед отпеванием великого князя Владимира Кирилловича (29 апреля 1992 года, Исаакиевский собор, Санкт-Петербург) // Журнал Московской патриархии, 1992, июнь).

Документальные свидетельства об этой помощи советским узникам нацистских концлагерей и в целом о патриотической позиции Кирилла Владимировича и Владимира Кирилловича опубликованы на сайте Российского императорского дома: «Дом Романовых и Великая Отечественная война 1941−1945 гг.» http://imperialhouse.ru/rus/monograph/articles/rossijskij-imperatorskij-dom-romanovykh-i-velikaya-otechestvennaya-vojna-1941−1945-gg.html; «Помощь Великого Князя Владимира Кирилловича соотечественникам из СССР, заключенным в нацистских лагерях» http://imperialhouse.ru/rus/monograph/articles/zakatov-a-n-pomoshch-velikogo-knyazya-vladimira-kirillovicha-sootechestvennikam-iz-sssr-zaklyuchennym-v-natsistskikh-lageryakh.html

Великий князь не опасался никакого «возмездия». Во Франции (где вообще коллаборационизм преследовался крайне сурово) ему никогда никто не предъявлял не только обвинений, но и даже малейших претензий, связанных с коллаборационизмом. Отношение к великому князю со стороны властей Франции всегда было уважительным, о чем, в частности, свидетельствует официальное поздравление от президента Франции Р. Коти в связи с рождением в 1953 году дочери Владимира Кирилловича великой княжны Марии Владимировны (см. http://imperialhouse.ru/rus/monograph/articles/zakatov-a-n-pomoshch-velikogo-knyazya-vladimira-kirillovicha-sootechestvennikam-iz-sssr-zaklyuchennym-v-natsistskikh-lageryakh.html). Великий князь Владимир Кириллович жил попеременно в Испании и во Франции и никогда не испытывал каких бы то ни было затруднений во взаимоотношениях с властями этих и иных западноевропейских государств.

Брак великого князя Владимира Кирилловича с великой княгиней Леонидой Георгиевной (урожденной княжной Багратион-Мухранской) в 1948 году являлся не морганатическим, а династическим. Статус Грузинского царского дома Багратионов (старшей ветвью коего в конце XIX века стала линия Багратион-Мухранских), к которому Леонида Георгиевна принадлежала по рождению, признан всеми царственными домами и Грузинской православной церковью. Факт состояния Леониды Георгиевны в первом браке никоим образом не отражается на правах великого князя Владимира Кирилловича и их общего потомства, так как не существует никаких правовых норм, запрещающих подобные браки для членов династии или накладывающих какие бы то ни было ограничения.

Ничего «тайного» в этом браке не было. О нем было сразу объявлено, и соответствующий акт был опубликован в русской и иностранной прессе. Просто в связи с тяготами жизни в послевоенной Европе венчание прошло скромно, без больших торжеств.

То, что супруг великой княгини Марии Владимировны является правнуком императора Вильгельма II, никак не может быть поставлено ему в вину. С таким же успехом можно, например, обвинить императора Николая II за то, что он женился на внучке королевы Виктории, при которой Великобритания напала на Россию в ходе Крымской войны. В связи с практикой династических браков практически все монархи вступали в супружество с потомками тех, с кем когда-то воевали их предки.

Отец великого князя Михаила Павловича (принца Франца Вильгельма Прусского), принц Карл-Франц Прусский, действительно, был офицером вермахта, как и большинство членов германских династий. Но никаких военных преступлений он не совершал и ничем не опорочен.

Брак великой княгини Марии Владимировны и великого князя Михаила Павловича, действительно, распался в 1985 году. Но Михаил Павлович, вопреки ложным слухам, остался в православном вероисповедании. В 2020 году он посетил Россию на день рождения своего сына великого князя Георгия Михайловича и причащался Святых Христовых Таин в православном храме.

Рассуждения авторов письма о пожалованиях главами Российского императорского дома титулов, дворянства и императорских орденов свидетельствуют о полной неосведомленности в данной теме. Такие пожалования являются общепринятой мировой практикой династий, не обладающих политической властью. Все эти пожалования (осуществляемые как главами Российского императорского дома, так и главами большинства нецарствующих царственных династий) в современном мире носят не государственный, а исторический социокультурный характер. Эти акты ни в чем не противоречат действующему законодательству и при этом являются важной составляющей историко-культурного наследия своих стран. Подробнее данный вопрос освещен с правовой точки зрения в публикации: http://imperialhouse.ru/rus/extra/45/4461.html

Завершая комментирование заявлений, сделанных в «Открытом письме», следует ещё раз отметить, что этот документ содержит полностью ложную или чрезвычайно искаженную информацию. Его авторы демонстрируют явную некомпетентность, необъективность и агрессивную личную неприязнь к главе Российского императорского дома и её наследнику. Но в подтверждение своего эмоционального негативного отношения они не смогли привести никаких правдивых, обоснованных и значимых доводов.

В качестве примера объективного отношения к Российскому императорскому дому можно привести слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «В лице великой княгини Марии Владимировны и ее сына Георгия сохраняется преемственность Романовых — уже не на Российском императорском престоле, а просто в истории» (Выступление Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в телевизионной программе «Слово пастыря» http://www.patriarchia.ru/db/text/2836965.html).

С этим пониманием миссии Российского императорского дома полностью созвучна и позиция его главы. «Многие ошибочно считают,— говорит великая княгиня Мария Владимировна, — что глава императорского дома — это «претендент на престол». На самом деле это совершенно не так. Императорский дом является исторической институцией, хранящей целый комплекс традиционных духовных ценностей, и в том числе, естественно, идею монархии. Отказаться от этой идеи для династии невозможно, точно так же, как невозможно Церкви отказаться от веры в Бога. Мы убеждены, что легитимная монархия имеет будущее и может принести пользу нашей Родине. Если когда-либо наш народ свободно и осознанно пожелает восстановить монархию, в лице главы императорского дома всегда есть законный наследник великих российских государей, готовый к исполнению своего долга. Но мы ничего не хотим никому навязать, не участвуем ни в каких формах политической борьбы и ни на что не претендуем.

И я, и мой сын цесаревич Георгий Михайлович являемся гражданами России, уважаем ее Конституцию и законы, стараемся помогать президенту и государственной власти в целом, Церкви, традиционным конфессиям и общественным силам в возрождении исторических традиций и в их творческом развитии с учетом требований современности.

«В настоящее время и в обозримом будущем главными функциями дома Романовых является возрождение благотворительной деятельности, участие в укреплении государства и гражданского общества, в обеспечении социального, религиозного и национального мира в стране, в сохранении единого цивилизационного и культурного пространства бывшей Российской Империи, в защите окружающей среды и исторического наследия, в поддержании положительного образа России во всем мире. Вся наша деятельность имеет гуманитарный неполитический характер». ( http://www.imperialhouse.ru/rus/allnews/news/2013/3481.html )

Участие Российского императорского дома в общественной жизни современной России соответствует Конституции Российской Федерации, а именно статье 44, обязывающей граждан«заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры», и пункту 2 статьи 67−1, в которой провозглашается: «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». «Преемственность Романовых в истории», по словам патриарха Кирилла, хранимая Российским императорским домом в лице великой княгини Марии Владимировны и великого князя Георгия Михайловича, является неотъемлемой составляющей общей преемственности в развитии Российского государства.

А. Н. Закатов, канд. исторических наук, доцент, директор Канцелярии Российского Императорского Дома