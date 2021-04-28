Варшава, 28 апреля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам был снят российский флаг. Инцидент произошёл 27 апреля в Польше.

Пресс-служба администрации Приморского края Флаг России

В матче принимают участие действующая чемпионка мира, представительница России Тамара Тансыккужина и претендентка Наталия Садовска из Польши.

Во время четвёртого раунда к столу, за которым играли спортсменки, подошёл мужчина и убрал российский флаг.

Как заявил экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий, ему позвонили от имени экс-министра спорта Польши и главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки и попросили убрать российский флаг со стола.

По его словам, если бы он этого не сделал, то Всемирную организацию шашек (FMJD) исключили бы из WADA.