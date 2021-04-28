Москва, , 09:20 — REGNUM Объёмы производства круп позволяют удовлетворять спрос со стороны населения России. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день ведомство работает над рядом мер, направленных на «недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу»

Для последующего повышения уровня самообеспеченности внутрироссийского рынка и сохранения стабильного уровня цен на крупы министерство намерено расширить посевные площади под основными крупяными культурами в 2021 году: «Это позволит нарастить объемы производства и сформировать значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности».