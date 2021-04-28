Новосибирск, , 08:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало график работы медицинских учреждений во время майских праздников. Так, в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая новосибирские поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00 часов, в период с 4 по 7 мая — в обычном режиме плановой и экстренной помощи, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Миздрав уточнил, что неотложную стоматологическую помощь взрослые и дети могут получить круглосуточно — в Клинической стоматологической поликлинике № 3 и Новосибирской областной стоматологической поликлинике.

При этом вакцинация от коронавируса во всех поликлиниках будет проходить в обычном режиме по назначенной записи.