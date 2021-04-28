Архангельск, , 08:29 — REGNUM Власти Архангельской области отказались от проведения массовых мероприятий в дни майских каникул. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве, решение было принято по итогам заседания оперштаба по распространению коронавирусной инфекции.

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Ежегодная первомайская демонстрация, которую традиционно организует Федерация профсоюзов Архангельской области, в этом году пройдет в онлайн-формате. Трансляция мероприятия будет вестись в социальных сетях. В ходе прямого эфира специалисты объединения ответят на вопросы граждан, касающиеся трудовых отношений.

Официальные мероприятия, посвященные 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Архангельской области 9 мая также пройдут дистанционно. Народные гуляния и массовые концертные программы в населенных пунктах региона не запланированы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся более двух тысяч человек.