Москва, , 08:12 — REGNUM Инициатива президента Украины Владимира Зеленского о введении нового формата и новых игроков в минский процесс по урегулированию в Донбассе на самом деле направлена не на оптимизацию мирного урегулирования, а на его окончательное заматывание и прекращение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Российского общества политологов Владимир Зорин.

Никто, кроме Киева, не может помочь Украине в прекращении конфликта, подчеркнул эксперт. Однако очередные предложения Зеленского, упакованные в миролюбивую риторику, в случае их реализации способны окончательно подорвать возможности минского мирного процесса.

«Поначалу мне показалось, что «партия мира» в Украине пополнилась еще одним активным бойцом, — отметил Зорин. — Первые заявления нового украинского президента вселяли осторожный оптимизм, но с каждым днем этот оптимизм таял. А последнее заявление Зеленского о новом формате переговоров просто трудно комментировать. Что значит действовать «параллельно» нормандскому процессу, наверное, не знает никто. Какие новые игроки нужны сегодня и зачем, сказать трудно».

Зато есть дорожная карта Минских соглашений, в которой четко определены стороны конфликта и посредники в его разрешении. Киевское руководство манипулирует понятиями и тем самым торпедирует мирный процесс. Это очень опасная тактика, которая объективно направлена против национальных интересов Украины, заключил эксперт.