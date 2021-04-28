Вашингтон, , 07:38 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прервала свою речь во время брифинга 27 апреля из-за скрипа в зале для журналистов, передает телеканал ABC.

Громкий звук сначала напугал представителя американской администрации, однако после этого она отшутилась, заявив, что скрип может быть связан с призраком 16-го президента США Авраама Линкольна.

«Не бойтесь. Возможно, что это бродит дух Линкольна», — сказал Псаки.

Затем пресс-секретарь продолжила свое выступление.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля Джен Псаки, отвечая на вопросы в ходе брифинга, не смогла выговорить полное наименование министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services) и назвала только аббревиатуру ведомства — HHS.

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