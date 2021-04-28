Тирана, , 07:56 — REGNUM Глава Социалистической партии Албании Эди Рама 27 апреля поблагодарил всех своих сторонников и граждан за выраженное доверие, которое позволит ему в третий раз подряд занять пост премьер-министра страны.

Людовик XVI, портрет Жозефа-Сиффреда Дюплесси Людо

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на выборах 25 апреля Социалистическая партия набрала свыше 50% голосов.

Люльзим Баша (глава Демократической партии — ИА REGNUM) и Демократическая партия провели лучшую предвыборную кампанию в своей истории (основные конкуренты Рамы на выборах — ИА REGNUM). В этот раз демократы были для нам не такими уж легкими соперниками. Я искренне говорю им, что большего они никак не смогут достигнуть, даже если бы старались сильнее. Эди Рама Благодарю всех албанцев, которые были со мной и за меня.(глава Демократической партии —) и Демократическая партия провели лучшую предвыборную кампанию в своей истории (основные конкуренты Рамы на выборах —). В этот раз демократы были для нам не такими уж легкими соперниками. Я искренне говорю им, что большего они никак не смогут достигнуть, даже если бы старались сильнее.

При этом Рама подчеркнул, что поражение Демократической партии не было позорным и заявил, что он намерен быть «премьер-министром всех албанцев», не только социалистов, но и демократов, и даже абсентеистов, не принявших участие в выборах.

Напомним, албанцы проживают в соседнем Косово и в Северной Македонии, а также в Черногории, не считая крупной диаспоры в Западной Европе и США.

Людовик XVI, портрет Жозефа-Сиффреда Дюплесси Людо

Ранее «королем всех французов» именовал себя свергнутый в результате Великой французской революции Людовик XVI .

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