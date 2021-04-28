Эди Рама пообещал стать «премьер-министром всех албанцев» — новый монарх?
Тирана, 28 апреля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Глава Социалистической партии Албании Эди Рама 27 апреля поблагодарил всех своих сторонников и граждан за выраженное доверие, которое позволит ему в третий раз подряд занять пост премьер-министра страны.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, на выборах 25 апреля Социалистическая партия набрала свыше 50% голосов.
При этом Рама подчеркнул, что поражение Демократической партии не было позорным и заявил, что он намерен быть «премьер-министром всех албанцев», не только социалистов, но и демократов, и даже абсентеистов, не принявших участие в выборах.
Напомним, албанцы проживают в соседнем Косово и в Северной Македонии, а также в Черногории, не считая крупной диаспоры в Западной Европе и США.
Ранее «королем всех французов» именовал себя свергнутый в результате Великой французской революции Людовик XVI.