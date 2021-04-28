Владивосток, 28 апреля 2021, 06:37 — REGNUM В Приморье почти 67 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
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На 28 апреля первым компонентом привились 98 015 приморцев, 66 942 человека завершили курс вакцинации. При этом около 60% из общего числа — люди старшего возраста.
Специалисты заверяют, что перед вакцинацией никакие тесты и анализы не требуются.
В муниципалитетах Приморского края развернуты 52 стационарных прививочных пункта, дополнительно работают 16 мобильных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поступила третья отечественная вакцина «КовиВак» — всего 1560 доз. Вакцину распределят по пунктам вакцинации, которые ведут выездную работу.