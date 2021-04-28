Владивосток, , 06:37 — REGNUM В Приморье почти 67 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Читайте также: В Приморье поступила партия вакцины «КовиВак»

На 28 апреля первым компонентом привились 98 015 приморцев, 66 942 человека завершили курс вакцинации. При этом около 60% из общего числа — люди старшего возраста.

Специалисты заверяют, что перед вакцинацией никакие тесты и анализы не требуются.

В муниципалитетах Приморского края развернуты 52 стационарных прививочных пункта, дополнительно работают 16 мобильных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье поступила третья отечественная вакцина «КовиВак» — всего 1560 доз. Вакцину распределят по пунктам вакцинации, которые ведут выездную работу.