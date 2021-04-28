Улан-Удэ, , 07:18 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 37 117. Об этом утром 28 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 763 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончался один пациент с COVID-19 (всего умер 841 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 312 больных. На амбулаторном лечении находятся 169 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 35 795 (+54) человек. Общее число больных COVID-19 в регионе сократилось до 481 (-29) человека.

В реанимации остаются 49 пациентов в тяжёлом состоянии (26 — старше 65 лет). В том числе 20 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (10 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 70,3% — из 444 перепрофилированных коек занято 312.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 37 091.

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