Екатеринбург, 28 апреля 2021, 06:24 — REGNUM В Екатеринбурге виновник обрушения пешеходного моста на кольцевую автодорогу лишён права управления автотранспортом. Такое решение вынес суд, пишут СМИ.
Срок лишения составляет 15 месяцев. Также в ближайшее время возможны новые санкции по другим статьям КоАП РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, мост обрушился 24 апреля. Водитель фуры, ехавшей из Асбеста в Татарию, не рассчитал габариты груза и снёс сооружение. В отношении него составили пять административных протоколов.