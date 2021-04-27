Кызыл, , 14:49 — REGNUM В столице Тувы Кызыле полицейские разыскали пропавшую без вести несовершеннолетнюю девочку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 25 апреля в полицию обратилась мать школьницы.

По её словам, подросток не вернулась вечером из школы. Правоохранители организовали поиски пропавшей. Ориентировка с её приметами была передана наружным службам полиции.

«В результате проведенной работы установлено местонахождение пропавшей. Выяснилось, что в период отсутствия несовершеннолетняя находилась дома у своих знакомых», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении школьницы никаких преступлений не совершалось. Сотрудники провели с ней профилактическую беседу, а в отношении матери составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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