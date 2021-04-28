Ухань, Китай, , 05:20 — REGNUM Ведущий китайский авиаперевозчик SF Airlines запустил новый грузовой маршрут Ухань — Гонконг, сообщили в авиакомпании, передает 27 апреля агентство Синьхуа.

Новый маршрут будет служить эффективным каналом воздушной логистики для товаров электронной коммерции, текстиля, автозапчастей, заявили в SF Airlines. По маршруту Ухань — Гонконг будет летать пять рейсов в оба конца еженедельно с использованием грузового самолета Boeing 737−400 с еженедельной пропускной способностью более 150 тонн.

SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express. В настоящее время авиакомпания управляет парком из 64 грузовых судов, сеть которых охватывает 79 пунктов назначения в стране и за рубежом.