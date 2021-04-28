Тегеран, , 09:25 — REGNUM Экспорт из иранского юго-восточного порта Чабахар увеличился на 100% в текущем иранском году (наступил 20 марта 2021 года) по сравнению с предыдущим периодом, заявил глава Организации портов и морских перевозок провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Агаи отметил, что рост транзита составил 17% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В начале текущего иранского года (с 20 марта 2021 года) контейнерные грузы были экспортированы в порт транзитных грузов.

Свободная торгово-промышленная зона Чабахар (CFZ) является одной из семи зон свободной торговли Ирана, которая уже более двух десятилетий развивается в окрестностях города Чабахар вдоль побережья Оманского залива.

Порт Чабахар с мощностью погрузки и разгрузки более 12 миллионов тонн в год является важным портом на юге Ирана. Благодаря своему стратегическому расположению и роли в региональных экономических обменах, Чабахар может быть исключен из санкций США.