Тегеран, , 08:10 — REGNUM 27 апреля министр иностранных дел Ирана встретился с рядом высокопоставленных иракских шиитских политических деятелей. Встреча состоялась в рамках визита Мохаммада Джавада Зарифа в Багдад. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече присутствовали видные деятели, такие как Аммар Хаким, лидер движения «Национальная мудрость». Группа приближенных лиц к Хакиму имеет по меньшей мере 19 представителей в иракском парламенте.

Другими участниками встречи были три бывших премьер-министра Ирака: Нури аль-Малики, Адиль Абдул-Махди и Хайдер аль-Абади.

Тем временем Зариф уже встретился с президентом Ирака, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел. Похоже, что недавние международные и региональные события придали особое значение визиту Зарифа в Ирак.

У главы МИД Ирана также запланирована встреча с рядом иракских академических деятелей, позднее он встретится с высокопоставленными должностными лицами из иракского Курдистана.