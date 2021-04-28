Москва, , 04:16 — REGNUM Правительство России скоро представит список недружественных Москве стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», — приводит его слова РИА Новости.

Лавров добавил, что уже в скором времени перечень недружественных государств уже будет представлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном отличаются от холодной войны отсутствием уважения со стороны США. Он подчеркнул, что в годы холодной войны было серьезное напряжение, однако стороны относились друг к другу уважительно.

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