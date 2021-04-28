Токио, , 01:28 — REGNUM Полнометражный аниме-фильм «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» собрал в мировом прокате уже $442,8 млн. Об этом 28 апреля сообщил портал Comicbook.

Таким образом, лента Харуо Сотодзаки обошла по этому показателю «Унесённых призраками» Хаяо Миядзаки и «Твоё имя» Макото Синкая. Фильм Миядзаки и его переиздание собрали в мире $395,58 млн, а картина Синкая — $380,14 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в первые выходные проката в США сумма кассовых сборов аниме «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» составила $19,5 млн. Картина лишь немного уступила фантастическому боевику «Мортал Комбат» ($22,5 млн).

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