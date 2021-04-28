Вашингтон, , 00:56 — REGNUM Открытый диалог между Вашингтона и Москвы очень важен для США и полезен для двусторонних отношений, заявил американский госсекретарь США Энтони Блинкен 27 апреля в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что, если российская сторона продолжит осуществлять, как считают в Вашингтоне, «бездумные и агрессивные» шаги, то Белый дом готов ответит на них. Однако, по словам госсекретаря, в США надеются на «стабильные и предсказуемые» отношения с Россией.

Блинкен добавил, что возможность открытого диалога будет выгодна в обоих вариантах событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США запустить диалог по стратегической стабильности и обсудить создание среды бесконфликтного существования.

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