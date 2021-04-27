Вашингтон, , 23:40 — REGNUM В сеть выложили концепт-арт, который, как предполагается, имеет отношение к игре Star Wars Battlefront 3. Об этом 27 апреля сообщил портал Comicbook.

На изображении показана карта из игры — город планеты Корусант, которая расположена в центре галактики «Звёздных войн» и имеет нулевые координаты. К сожалению, скриншот не показывает, как карта будет выглядеть в игре, она представляет собой лишь трёхмерный экскиз.

Инсайдеры сообщили, что Star Wars Battlefront 3 будет продаваться вместе с локацией Корусанта и персонажем Асокой Тано, т. е. разработчики используют тот же подход, как и в случае Battlefront 2.

Напомним, в январе 2021 года СМИ сообщили, что в ближайшие месяцы Electronic Arts может анонсировать игру Star Wars: Battlefront 3. Об этом сообщили сразу несколько известных инсайдеров.

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