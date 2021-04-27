Берлин, , 23:37 — REGNUM Россия представляет угрозу для Европы и стран-членов НАТО, заявила 27 апреля на конференции «НАТО между европейской обороной и глобальными вызовами» министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр Sandro Halank

«Россия угрожает нам или бросает нам вызов в его классической форме. Она значительно модернизировала свои войска, много вложила в новые обычные вооружения и в наращивание своего ядерного арсенала», — заявила Крамп-Карренбауэр.

Кроме того, она сообщила о кампании по дезинформации и кибератаках, но признала, что кибернападения сложно идентифицировать по национальному источнику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла о «российской угрозе», характеризуя ее как «конкретную и непосредственную».

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