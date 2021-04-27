Рим, , 22:59 — REGNUM Школы Италии летом 2021 года получат около полумиллиарда евро, заявил во вторник, 27 апреля, министр образования Патрицио Бьянки.

В правительстве предполагают организовать в школах «особое лето» после коронавирусного учебного года, который и ученикам, и преподавателям дался непросто.

Будут организованы как учебные мероприятия, так и те, с помощью которых можно будет вновь повысить уровень социализации школьников, отметил министр.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.