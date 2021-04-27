Лос-Анджелес, США, , 22:52 — REGNUM В сеть выложили трейлер анимационного мюзикла «Виво» (Vivo), главного героя которого озвучит Лин-Мануэль Миранда. Ролик был опубликован 27 апреля на YouTube-канале Netflix.

Сюжет «Виво» расскажет о приключениях талантливого кинкажу (хищное млекопитающее из семейства енотовых) по кличке Виво, который вместе с хозяином Андресом развлекает жителей Гаваны (Куба). Однажды случается трагедия, после которой Виво вместе с девочкой-подростком Габи решают передать послание женщине, которую любит Андрес.

Производством картины занимается кинокомпания Sony Pictures, премьера состоится на сайте Netflix в конце 2021 года. В проекте кроме Лин-Мануэля Миранды также участвуют Глория Эстефан и молодая актриса Инаирэли Симо. Должность режиссёра занял Кирк де Микко.

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