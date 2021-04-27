Лондон, 27 апреля 2021, 22:51 — REGNUM Военные ведомства Британии и США подписали соглашение о поставке британским военным 14 вертолетов CH-47 «Чинук» американской компании Boeing.
Об этом сообщает 27 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на письмо посольства Великобритании в Вашингтоне.
Договор общей стоимостью $2 млрд также предусматривает закупку двигателей, бортового вооружения и оборудования.
По некоторым данным, речь идет о замене изношенных военно-транспортных вертолетов «Чинук», уже состоящих на вооружении британских вооруженных сил.
На данный момент известно, что компания Boeing обеспечивает техническую поддержку парка из 60 машин этого типа, имеющихся у британских военных.
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