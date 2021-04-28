Приштина, , 07:15 — REGNUM Глава Демократической партии Косово Энвер Ходжай 27 апреля обратился к премьер-министру Эди Раме с поздравлениями по случаю победы его Социалистической партии на парламентских выборах в Албании.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, победу Рамы Ходжай назвал победой всей Албании.

Энвер Ходжай Я поздравляю моего ценного друга премьер-министра Эди Раму с крупной и важной победой на выборах в Албании. Победа Эди — это победа всей Албании благодаря благополучному ходу избирательного процесса, который стал большим экзаменом, который албанцы сдали в воскресный день.

Напомним, победа позволит Эди Раме занять пост премьер-министра в третий раз подряд. Глава Демократической партии Косово отметил, что победа Рамы много говорит о труде и важных реформах, которые те провел в течение первых двух мандатов.

Отметим, что симпатия Ходжая Раме связана с его оппозицией нынешнему премьер-министру Косово Альбину Курти, сторонники которого участвовали в выборах в Албании в качестве кандидатов в депутаты. В результате подсчетов 95% голосов на парламентских выборах в Албании 25 апреля победу одержала Социалистическая партия Албании.

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